



Портал Информационной Аналитической Группы "Благие Вести" посвящён изучению тысячелетней Российской Православной, Монархической государственности и основных этапов построения Великой Империи, а также предпосылок, возможностей и реальных перспектив воцерковления власти, народа, всех сфер, областей жизни и деятельности нации с целью восстановления Монархии и Империи в XXI веке. Мы будем рады участию в этих скромных трудах всех заинтересованных организаций и структур власти и управления, деловых кругов Таганрога, Дона, России и СНГ, соотечественников за рубежом. Заранее всех благодарим за участие в столь большой, важной работе, за молитвенную и практическую помощь и поддержку наших интеллектуальных и иных усилий, способствующих мирному, эволюционному, законному и мудрому переходу России из тотального язычества и невежества в вопросах веры и государственности в единственное верное и спасительное Православное и Монархическое состояние и мироустройство нашей Родины. Убеждены, что для этого, качественного перехода нужна не меньшая "самодеятельность и энергия масс", чем при построении утопий, типа коммунизма и капитализма, но только созидательная, конструктивная и христианская, по своей сути, инициатива и деятльность всей нации. Старцы и монахи могут молиться за Православное воскрешение Руси; архиереи и священники не только молиться, но и воцерковлять народ, интеллигенцию, промышленников, предпринимателей, банкиров, финансистов, чиновников, власть всех уровней; а миряне - создавать творческие, трудовые коллективы, организации и фонды; производственные, строительные и другие предприятия; Банки и финансовые структуры, газеты, журналы и интернет-издания. Более того, мирянам можно учреждать общественно-политические движения и партии, участвовать в местных, региональных, федеральных выборах и реальном управлении своей страной, к чему и призывает Социальная концепция РПЦ. Дело лишь за малым: мирянам России, СНГ и других стран надо объединяться и разрабатывать Программу развития, начинать реализовывать её в жизнь, братски помогая друг другу во всём, включая решение наших личных, семейных, коллективных, творческих, трудовых, финансово-экономических проблем.



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